Danemark – Belgique: voici ce que doivent faire les Diables rouges pour assurer leur place en 8es de finale de l’Euro

Les Diables rouges se préparent à affronter le Danemark ce jeudi à Copenhague, à l’occasion de leur deuxième match de groupe de l’Euro. Avec l’objectif d’assurer leur qualification pour les huitièmes de finale ? C’est possible oui. Mais un seul scénario leur permettrait d’y arriver : une victoire face aux Danois.

Car si la Belgique empoche les trois points ce jeudi, elle s’emparera seule de la tête du groupe B avec six points. Un total suffisant pour terminer, dans le pire des scénarios, dans les quatre meilleurs troisièmes de groupe, qui seront repêchés pour les huitièmes de finale. En effet, les partages entre la Suisse et le pays de Galles dans le groupe A, et entre l’Espagne et la Suède dans le groupe E, permettent aux équipes comptabilisant 6 points de se classer quoiqu’il arrive devant les troisièmes de ces deux groupes-là.

En cas de victoire à Copenhague ce jeudi, la Belgique ne validerait en revanche pas encore une des deux premières places de son groupe. Suite à la victoire de la Russie contre la Finlande (0-1), les deux équipes se classent 2e et 3e du groupe avec 3 points. Une lourde défaite des Diables contre les Finlandais lors du dernier match de groupe combinée à une victoire russe contre le Danemark placerait donc les trois équipes à égalité de points (6), et pourrait rétrograder les hommes de Roberto Martinez à la 3e place du groupe. Un scénario très peu probable toutefois, au vu du succès 3-0 de la Belgique contre la Russie, qui les place en ballottage favorable au niveau de la différence de buts.