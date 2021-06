Romelu Lukaku: «J’ai demandé au coach l’autorisation d’aller voir Christian Eriksen»

Les Diables rouges ont quitté Tubize ce mercredi matin, direction le Danemark et Copenhague, où ils sont arrivés en début d’après-midi, à la veille de leur deuxième match de l’Euro, contre le Danemark.

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité, ou non, qu’il aille rendre visite à son coéquipier Christian Eriksen à l’hôpital, Lukaku a déclaré qu’il espérait le voir. « J’ai parlé au coach de rendre visite à Christian Eriksen, et j’attends toujours sa confirmation, mais je veux aller le voir », a confirmé Lukaku, qui ajoute que les Diables feront un geste pour le Danois. « Après dix minutes de match nous mettrons le ballon en touche pour applaudir. Mais, même si plusieurs joueurs de notre groupe ont joué avec lui, nous serons là avant toute chose pour gagner demain, et c’est le plus important ».