Remous sociaux au centre de distribution de Delhaize à Zellik

Le centre de distribution de Delhaize à Zellik près de Bruxelles connaît une certaine agitation sociale depuis le début de la semaine. Son accès a été bloqué jusqu'à mardi soir après le licenciement d'un collaborateur, a indiqué le syndicat chrétien. Aucune concertation sociale n'était prévue.

Le personnel avait spontanément arrêté le travail lundi en fin de journée à la suite d'un licenciement effectué "sans raisons objectives", selon l'ACV/CSC. L'action a pris fin près de 24 heures plus tard, mais sans qu'une concertation structurelle n'ait été engagée entre la direction et les représentants des travailleurs.

"Qu'en est-il si d'autres travailleurs sont licenciés de la sorte?", pointe Nancy Tas, du syndicat chrétien, ajoutant que le personnel n'avait plus confiance en ses dirigeants.

À la suite de l'action de blocage, les camions ne pouvaient plus entrer ou sortir du centre. "Les pénuries éventuelles en magasins seront comblées le plus rapidement possible. Il s'agit essentiellement de produits frais comme les fruits et légumes", a indiqué un porte-parole de la chaîne de supermarchés. "Nous maintenons notre position, mais nous ne faisons pas de commentaire sur le contenu. Nous espérons un dialogue serein avec les syndicats."

Aucune autre action n'est prévue. Le syndicat a fait savoir qu'il attendait la réaction des employés avant d'entreprendre de nouvelles démarches. Aucune date n'a été fixée pour une rencontre avec la direction.

Quelque 2.000 personnes travaillent au centre de distribution de Zellik. Delhaize dispose d'un second gros centre de distribution à Ninove (Flandre orientale) où sont traités principalement des boissons et d'autres produits alimentaires.