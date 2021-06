FNG - Les responsables de FNG veulent relancer la cotation en Bourse

Le groupe de mode FNG souhaite relancer dans les prochains mois la cotation de l'entreprise à la Bourse de Bruxelles, a-t-il fait savoir mercredi au cours d'une assemblée générale lors de laquelle les actionnaires ont refusé d'octroyer une décharge à certains administrateurs.

La cote de l'action FNG a été suspendue en mai 2020. Le groupe a ensuite connu un passage à vide avec entre autres la faillite de la chaîne de magasins de chaussures Brantano. Une enquête a été ouverte pour fraude, au cours de laquelle la hiérarchie a été interpellée. Une relance des activités est étudiée, avec pour seule participation le magasin en ligne scandinave Ellos.

Les actionnaires ont approuvé mercredi les comptes de 2019. Ils n'ont par contre pas donné leur décharge à plusieurs administrateurs, dont les cofondateurs Manu Bracke et Anja Maes ainsi que le professeur en marketing Gino Van Ossel.

Les actionnaires ont tout de même approuvé la nouvelle structure de FNG. L'entreprise ne fonctionnera plus sur un double modèle, avec direction et conseil d'administration. Toute la compétence managériale revient au conseil d'administration. Sophie Manigart, Sonny Luypaert, Nadine Vanovenberghe et Alain Hellebaut ont été désignés comme nouveaux administrateurs, non exécutifs. L'ancien patron de la chaîne publique flamande (VRT), Paul Lembrechts, qui était entré au sein du groupe comme manager de crise, le 4 juillet dernier, a été nommé administrateur exécutif.

M. Lembrechts souhaite assez rapidement faire voter les actionnaires sur les comptes annuels de 2020. La cotation pourra alors reprendre. Contact a été pris en ce sens avec le gendarme boursier FSMA. "La demande d'une reprise de la cotation interviendra probablement au troisième trimestre", indique-t-on.