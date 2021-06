Euro 2020: «La Belgique sera un défi énorme pour nous», pense le sélectionneur finlandais

Battue par la Russie mercredi après-midi (0-1), la Finlande, bien que déçue, se concentre déjà sur son duel face à la Belgique lundi (21h00). « La Belgique est l’une des équipes les plus fortes du tournoi, ça sera un défi énorme pour nous », a commenté Markku Kanerva lors de la conférence de presse d’après-match. « Mais l’équipe a montré qu’elle était capable de rivaliser et de faire des exploits », a-t-il ajouté, bien conscient qu’un exploit pourrait être nécessaire pour voir son équipe passer au tour suivant.

Par rapport à la copie de ses joueurs face aux Russes, le sélectionneur finlandais a précisé qu’il estimait que la Finlande aurait mérité « au moins un point ». « On a eu plus d’occasions que face au Danemark, c’est un point positif. La défense a été satisfaisante aussi. Nous sommes donc déçus. Nous avons joué ce match avec l’idée de le gagner, et nous avons échoué. Il y a eu la décision du VAR en début de match (pour annuler un but finlandais, ndlr). Je ne sais pas comment (notre but) aurait affecté le reste du match, mais cela aurait mis plus de pression sur la Russie », a-t-il déclaré.

En face, le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov s’est réjoui de cette première victoire dans cet Euro. « Avec cette équipe, je savais que ce système allait marcher. Aleksey (Miranchuk) a marqué un super but, nous sommes contents. Nous avons gagné en équipe. Nous sommes satisfaits du plan, et les joueurs ont fait ce que je leur ai demandé à de faire. Il fallait se créer des occasions, et on l’a fait. »

Elu Homme du match au terme de la rencontre, le Russe Aleksey Miranchuk s’est aussi félicité de ce succès. « La victoire était le plus important. Nous avons accompli notre tâche et nous allons de l’avant. Avons-nous manqué beaucoup d’occasions ? C’est le football », a-t-il relativisé.

La Russie défiera le Danemark dans le troisième et dernière journée du Groupe B tandis que la Finlande affrontera la Belgique. Les deux rencontres se disputeront lundi à 21h00.