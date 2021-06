Météo: alerte jaune aux orages et à la chaleur, le 1722 activé

Jeudi, le temps sera lourd et le ciel changeant, avec des averses et des orages au menu.

Le SPF Intérieur a activé le numéro 1722 mercredi soir en prévision des fortes précipitations et des risques d’inondations annoncés au cours des prochains jours par l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM).

Ce numéro peut être composé lorsqu’une intervention des pompiers est nécessaire mais qu’aucune vie n’est en danger. L’objectif est de désengorger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en jeu.

L’activation du numéro 1722 est préventive lorsqu’une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l’avertissement et de l’ampleur des dégâts éventuels, précise le SPF Intérieur.

En cours de nuit, la nébulosité augmentera progressivement et quelques averses (orageuses) pourront se déclencher principalement sur l’ouest du pays. La douceur sera toujours au rendez-vous, avec des minima oscillant entre 15 degrés en Ardenne et 20 degrés en plaine, voire un peu plus.

Jeudi, le temps sera lourd et le ciel changeant, avec des averses et des orages au menu. Les maxima s’envoleront jusqu’à 33 degrés dans l’intérieur du pays. Une brise de mer faible à modérée s’établira l’après-midi à la Côte.

Vendredi, c’est à nouveau une journée chaude et orageuse qui nous attend, le thermomètre affichera jusqu’à 31 degrés.

Une vague de chaleur touchera la province de Limbourg jusqu’à vendredi. De plus, des journées d’intense chaleur sont prévues pour les provinces du Brabant, de Liège et du Limbourg aujourd’hui et demain.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, l’IRM prévoit un risque d’averses orageuses essentiellement en Flandre Occidentale. Sous les orages, des cumuls de 10 L/H voire un peu plus sont à craindre.