Météo: double alerte jaune en Belgique

Le SPF Intérieur a activé le numéro 1722 depuis mercredi soir en prévision des fortes précipitations et des risques d’inondations annoncés au cours des prochains jours par l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). Deux alertes jaunes ont d’ailleurs été décrétées par l’IRM : une aux orages (le Brabant wallon, Bruxelles, le Hainaut et toutes les provinces flamandes sont concernés) et une à la chaleur (le Limbourg et la province de Liège sont concernés).

Du reste, le 1722 peut être composé lorsqu’une intervention des pompiers est nécessaire mais qu’aucune vie n’est en danger. L’objectif est de désengorger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en jeu.

Des averses parfois orageuses risquent de tomber jeudi matin surtout dans la moitié ouest du pays. Dans la partie est, les éclaircies se feront plus larges et le temps pourrait rester sec. En fin d’après-midi, quelques averses orageuses, éventuellement accompagnées de grêle, des pluies abondantes et de rafales de vent jusqu’à 75 km/h pourront se déclencher à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 25 degrés à la côte et 32 degrés en Campine.

Dans la nuit, des orages pourraient traverser le pays. Le temps restera très doux, avec des minima entre 15 degrés à la côte et jusqu’à 20 ou 21 degrés dans le centre.

La journée de vendredi sera à nouveau chaude et orageuse, le mercure pourra grimper jusqu’à 32 degrés. Une vague de chaleur touchera la province de Limbourg jusqu’à vendredi. De plus, des journées d’intense chaleur sont prévues pour les provinces du Brabant, de Liège et du Limbourg aujourd’hui et demain.