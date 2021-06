Les magasins de jeux et jouets Fox & Cie vont ouvrir leurs premiers commerces en Flandre, annonce jeudi l'enseigne actuellement présente uniquement en Wallonie et à Bruxelles. Trois succursales accueilleront ainsi leurs premiers clients au nord du pays d'ici la fin septembre, dont la première à Saint-Nicolas dès ce jeudi. L'entreprise dit vouloir notamment profiter de l'opportunité de la disparition des magasins Bart Smit.

Malgré la situation actuelle dans le commerce de détail et la crise du coronavirus, Fox & Cie dit vouloir continuer à aller de l'avant et ouvrira donc trois magasins en propre, à Saint-Nicolas (ce jeudi), à Courtrai (fin juin) et à Wijnegem (mi-septembre). Elle espère ensuite s'étendre encore davantage via des franchisés.

L'enseigne en compte déjà douze en Wallonie et six à Bruxelles. Elle s'appuiera donc désormais sur un réseau de 21 magasins.

Fox & Cie se qualifie d'"acteur majeur du marché belge du jouet", disant employer 80 personnes, peser annuellement plus de 420 millions d'euros et avoir été en croissance de 33% sur le premier trimestre 2021. Son chiffre d'affaires était de 7,6 millions d'euros l'an dernier.

D'après l'entreprise, le marché flamand est très différent du francophone car la pénétration d'internet y est beaucoup plus forte avec une position ultra dominante de Bol.com. S'y ajoutent la disparition récente de plusieurs acteurs comme Bart Smits, Intertoys et de nombreuses boutiques spécialisées et une position plus forte du leader national Dreamland sur la partie néerlandophone, analyse Fox & Cie.

Pour le patron de l'enseigne, Frédéric Henrotte, il y avait une opportunité à saisir. "Nous voulions aller en Flandre depuis un certain temps mais, pour être honnête, il y avait une opportunité supplémentaire maintenant", avec la disparition des enseignes précitées, explique-t-il. Il se dit convaincu qu'"il y a aussi de la place pour de belles boutiques" et confie aussi avoir reçu de bonnes conditions de la part des propriétaires des commerces loués.

Douze personnes ont été recrutées pour les trois nouveaux points de vente, qui se trouvent tous dans des centres commerciaux, et pour ce que l'enseigne considère comme le lancement d'une nouvelle marque sur un nouveau marché.