Anderlecht signe un nouveau transfert: Wesley Hoedt va remplacer Miazga dans la défense des Mauves

Anderlecht a trouvé son patron défensif pour la saison prochaine et ce ne sera plus Matt Miazga, jugé trop cher par le Sporting et pas totalement convaincant aux yeux de Vincent Kompany.

C’est Wesley Hoedt (27 ans, 1m88) qui devra désormais diriger l’arrière-garde mauve et épauler notamment Hannes Delcroix. Hoedt, dont Kompany est un grand fan, avait déjà fait les beaux jours de l’Antwerp lors de la saison 2019-2020.

Propriété de Southampton depuis 2017, qui l’avait acheté à la Lazio pour 16 millions, l’ancien défenseur d’Alkmaar a par contre été prêté sans grand succès au Celta Vigo ainsi qu’à la Lazio ces derniers mois.

Ce puissant athlète avait déjà été approché par les Mauves et par… Bruges l’été dernier.

Guessand dans le viseur, Ashimeru va signer

On soulignera par ailleurs qu’Anderlecht est intéressé par Evann Guessand (19 ans), un attaquant de Nice qui vient d’effectuer un prêt réussi à Lausanne. Guessand (1m87) serait plutôt un pari sur l’avenir. Pour remplacer Lukas Nmecha, le RSCA cherche par ailleurs un buteur plus expérimenté. Majeed Ashimeru, qui passait ses tests jeudi, devrait signer ce vendredi son transfert définitif chez les Mauves qui n’avaient pas levé l’option d’achat 2,5 millions) il y a quelques semaines. En se montrant patient, le Sporting a fait des économies dans ce dossier. X.TH.