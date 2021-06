Danemark – Belgique: alors qu’ils avaient le choix de jouer ou non, tous les joueurs danois devraient tenir leur place face aux Diables

Mardi, Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark, annonçait que ses joueurs auraient le choix, ou non, de disputer leur deuxième match de groupe face aux Diables rouges, suite au véritable choc causé par le malaise cardiaque de Christian Eriksen contre la Finlande.

Et tous les joueurs danois devraient finalement tenir leur place ce jeudi contre la Belgique. C’est en tout cas dans ce sens que va la déclaration du capitaine Simon Kjaer, qui explique que l’équipe va jouer « pour Christian ».

« Ces derniers jours ont été très spéciaux, et le football n’était plus la chose la plus importante. Un choc, qui fera partie de moi, partie de nous tous, pour toujours. La seule chose qui est importante et qui compte vraiment est que Christian aille bien. Je suis fier de la manière dont nous avons agi en tant qu’équipe, et de comment nous nous sommes soutenus durant ces temps difficiles. Je suis touché, et très reconnaissant de tout le soutien. Aujourd’hui, nous allons monter sur le terrain contre la Belgique avec Christian dans nos cœurs et dans nos pensées., ce qui nous permettra de nous concentrer sur le match de football. Nous jouerons pour Christian, et comme toujours pour le Danemark. C’est la plus grande motivation pour nous tous. Comme toujours : on fera de notre mieux #ForDanemark ».