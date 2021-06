Fermeture de l'abattoir de Charleroi, une "décision brusque" à l'impact "dramatique" (FWA)

Fermer l'abattoir de Charleroi est une "décision brusque" qui aura un "impact dramatique tant pour le personnel de l'abattoir que pour les éleveurs", déplore jeudi la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) dans un communiqué. La Dernière Heure rapportait mercredi que l'abattoir carolorégien devra fermer ses portes à la fin du mois de juin.

"A l'heure où la consommation locale, le circuit court, la diversification de l'agriculture sont pointés comme des pistes devant permettre à notre secteur de trouver une meilleure valorisation, l'annonce de la fermeture de l'abattoir de Charleroi tombe comme un coup de massue sur les éleveurs", dit la FWA.

La fédération plaide depuis plusieurs années pour un soutien accru au développement des filières locales et d'outils de transformation de proximité pour permettre de conserver sur le territoire wallon la plus-value générée par la production agricole et alimentaire locale.

La décision de fermeture de l'abattoir de Charleroi "vient couper les ailes à un secteur en essor".

"Nos éleveurs locaux, pratiquant un élevage en petits volumes et en circuit court, ont grandement besoin des abattoirs locaux", plaide la FWA. "Devant se rediriger vers des structures plus éloignées, et de plus grande taille, l'abattage sera nettement plus coûteux avec pour conséquence une perte sévère de rentabilité, des transports plus longs et un risque pour la pérennité de leur activité."

La fédération demande à la Wallonie d'aider à chercher un repreneur pour l'abattoir. Elle demande aussi un soutien renforcé des petits outils d'abattage, indispensable aux filières locales.