Euro 2020: les Diables se qualifient dans la douleur en renversant le Danemark (1-2)

Les Diables rouges se sont qualifiés ce jeudi soir pour les huitièmes de finale de l’Euro, après leur victoire contre le Danemark. Plusieurs blessés ont foulé la pelouse et ont grandement contribué à ce difficile succès.

La Belgique, avec le retour décisif de sa star Kevin De Bruyne, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro en infligeant une deuxième défaite au Danemark 2 à 1 devant 25.000 spectateurs à Copenhague, lors de la 2e journée du groupe B.

Les Danois, privés de Christian Eriksen après son malaise cardiaque, et auquel un hommage a été rendu à la 10e minute par une salve d’applaudissements, ont ouvert la marque d’entrée par Yussuf Poulsen (2e). La Belgique, déjà victorieuse de la Russie (3-0) samedi, a égalisé par Thorgan Hazard (55e), sur une passe décisive de De Bruyne, entré à la pause et auteur du but de la victoire (70e).

Les buts en vidéo

1-0 : Poulsen (2e)

1-1 : Th. Hazard (55e)

1-2 : De Bruyne (71e)

Le direct commenté