Coca-Cola n'utilisera plus de plastique vierge pour ses bouteilles en Belgique

Coca-Cola annonce jeudi que l'entreprise n'utilisera plus de plastique vierge (d'origine fossile) pour ses bouteilles, à l'exception du bouchon et de l'étiquette, à partir de cet été en Belgique et au Luxembourg. La gamme complète passera à du plastique 100% recyclé avec une empreinte carbone réduite jusqu'à 70%, estime la marque.