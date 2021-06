Bourse de Bruxelles - Des prises de bénéfices après six séances de hausse

Après avoir reperdu pratiquement 1 pc jeudi matin après six séances consécutives de hausse, l'indice BEL 20 devait se ressaisir à l'instar de ses voisins européens. Il parvenait ainsi à se maintenir de peu au-dessus des 4.000 points en terminant à 4.204,39 pc, en baisse de 0,52 pc.

Dix-sept de ses éléments étaient teintés de rouge alors que Colruyt (47,84) se démarquait par un rebond de 4,34 pc après avoir plongé de 11,42 pc la veille. arGEN-X (265,60) et Galapagos (64,11) remontaient également de 1,30 et 0,66 pc, UCB (85,48) et Solvay (109,70) perdant par contre 0,05 et 1,22 pc. AB InBev (65,00) et KBC (66,80) se dépréciaient de 0,52 et 0,45 pc, Ageas (49,56) cédant 0,24 pc. Les plus fortes baisses revenaient à Aperam (44,93) et Umicore (49,39) avec des reculs de 3,31 et 3,08 pc. Proximus (17,27) et Telenet (31,90) valaient 1,99 et 0,93 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,68) repartant par ailleurs de 0,10 pc à la hausse tandis que Bpost (10,30) reperdait 2,46 pc. Sofina (351,20) et GBL (93,50) étaient négatives de 0,62 et 0,47 pc, Elia (93,35) et Melexis (88,50) de 0,80 et 0,95 pc.

IBA (17,00) et Bone Therapeutics (2,51) progressaient de 3,5 et 2,9 pc contrairement à Hyloris (13,80) et Sequana Medical (9,56) qui perdaient 1,4 et 1 pc. Ontex (10,45) et Bekaert (37,26) perdaient toujours 5,1 et 1,3 pc, Deceuninck (3,05) et SmartPhoto (30,60) abandonnant 2,5 et 3,1 pc. Kinepolis (46,84) et D'Ieteren (100,20) reculaient de 1,5 et 1 pc, Roularta (14,70) et Ekopak (17,55) perdant 2 et 1,7 pc alors que Agfa-Gevaert (3,86) et Balta (2,90) gagnaient 2 et 1,4 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1928 USD, contre 1,1946 dans la matinée et 1,2118 la veille. L'once d'or perdait 75,20 dollars à 1.780,70 dollars et le lingot se négociait autour de 47.995 euros, en recul de 1.245 euros.