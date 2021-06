Coronavirus - Licenciements au Steigenberger Wiltcher's Hotel: Les syndicats freinent la sous-traitance

En réaction à l'annonce de 85 licenciements au Steigenberger Wiltcher's Hotel à Bruxelles, les 3 syndicats en front commun ont fait part jeudi en fin de journée de leur intention de s'opposer au maximum au déploiement de la sous-traitance dans les départements du nettoyage et de la restauration de l'hôtel, a expliqué Xavier Muls, secrétaire permanent CGSLB. Les négociations devraient s'étaler sur plusieurs mois.

"Cet hôtel a des frais de fonctionnement énormes, mais aujourd'hui le groupe nous propose un nouveau concept qui fait entrer des sous-traitants en nombre dans l'hôtel et nous n'en voulons pas", défend Xavier Muls, secrétaire permanent CGSLB. "Cela va à l'encontre du modèle hôtelier, surtout dans un 5 étoiles. (...) S'il y a sous-traitance, on veut obtenir des garanties de ne pas tomber dans des "sous-traitances mafieuses"". Il craint par exemple ici des systèmes qui reposent sur la non-déclaration d'une part notable des prestations.

La direction de la société Stag Belgium, qui assure la gestion du Steigenberger Wiltcher's Hotel, a annoncé mercredi aux syndicats, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, qu'elle initiait une procédure de licenciement collectif. Sur les 180 personnes actives au sein de l'hôtel 5 étoiles, 85 postes sont menacés à la fois dans les services et les fonctions administratives.

"La pandémie a brutalement interrompu les efforts entrepris depuis plusieurs années en vue d'améliorer la situation économique de Stag Belgium"; a motivé la société dans son communiqué. "Au travers de la crise, la direction a pris plusieurs initiatives visant à compenser l'impact de la pandémie, notamment en réduisant les rémunérations du management, en créant de nouveaux concepts de réunions professionnelles ainsi que divers services ponctuels. Malgré l'ensemble des efforts déployés au cours de ces dernières années, les résultats opérationnels de l'entreprise à la fin de l'année 2021 devraient mener à une perte reportée exprimée en dizaines de millions d'euros".

La direction a entamé mercredi le processus de consultation des partenaires sociaux. Le projet de réorganisation présenté aux syndicats prévoit de remodeler les activités de nettoyage et entretien, et de plonge "afin de répondre aux exigences actuelles en matière de gestion et de flexibilité". Il comprend également le repositionnement de l'offre de restauration. Plusieurs fonctions dites administratives et de support - 7 au total - devraient également être concernées par la procédure de licenciement collectif.

"Avec le loyer à payer, cet hôtel n'a jamais été rentable", estime Christian Bouchat, secrétaire régional FGTB HORVAL. "C'est un riche qui se paye une danseuse. Sans négociation avec le propriétaire-bailleur sur le loyer, quoi qu'ils fassent pour plaire à leurs actionnaires, jamais cet hôtel ne sera rentable. Comme en ce moment ils ne peuvent pas non plus jouer sur les recettes, ils travaillent sur la variable du personnel. Dans l'annonce qu'ils font, ils proposent un schéma qui va à l'encontre de dispositions pénales. Il est interdit de rompre des contrats dès lors qu'on transfère un département. Il y a de quoi envisager de poursuivre en correctionnelle".

Situé sur la prestigieuse avenue Louise, l'hôtel, anciennement appelé Conrad, compte 267 chambres et suites.