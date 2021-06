Tim Wellens contraint de renoncer au Tour de France

En proie à des problèmes de santé depuis quelques semaines, Tim Wellens a été contraint de déclarer forfait pour le championnat de Belgique de cyclisme, dimanche à Waregem. Il ne prendra pas non plus le départ du Tour de France le 26 juin à Brest. Son équipe Lotto Soudal a annoncé ce double forfait jeudi.

Wellens, 30 ans, ne se sent pas capable d’aller assez loin lors des efforts importants. « En ce moment, mon corps ne réagit pas comme je le voudrais aux stimuli de l’entraînement. Les puissances, nécessaires pour être performant sur le Tour, je ne peux pas les pédaler en ce moment », a confié un Tim Wellens ému dans un communiqué de presse. « Je ne sais pas encore quelle est la raison. Quelque chose ne va pas et cela doit être résolu. Je me rends maintenant en Belgique pour passer des examens supplémentaires. En concertation avec l’équipe, j’ai décidé de ne pas prendre de risques pour le reste de la saison. »

« Les analyses de sang n’ont montré aucune anomalie jusqu’à présent. Tim est également covid-négatif », ajoute Steven Bex, médecin de l’équipe. « Tim subit actuellement des tests supplémentaires nécessaires. Nous espérons avoir plus de clarté bientôt. »

« C’est une sage décision de ne pas prendre le départ », a déclaré le manager général John Lelangue. « Dans le Tour, il n’y a pas de temps pour attendre et voir. La saison n’est pas encore terminée pour Tim. Il suffit de regarder ce qu’il a réalisé dans la Vuelta l’année dernière. Le plus important pour nous, c’est que Tim retrouve rapidement son état normal. »

« Je vais bien me reposer maintenant pour retrouver mes bonnes sensations », a déclaré Tim Wellens. « Bien sûr, je suis déçu de ne pas participer à la course la plus importante de l’année, mais en effet, il y aura d’autres belles courses après le Tour. C’est sur cela que je vais me concentrer maintenant. »

Lotto Soudal annoncera sa sélection pour le Tour de France dans les prochains jours.