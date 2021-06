Dans LéNA cette semaine: «Il n’y a plus rien à ajouter à mon histoire» confie Tina Turner

Elle fut la première rock star féminine à remplir les stades de foot. De nombreuses scènes du nouveau film documentaire intitulé Tina la montrent, à la manière d’une chamane, captivant des foules immenses avec sa crinière de lion.

Mais pour la première fois, Tina Turner, 81 ans, revient également, avec une sincérité douloureuse, sur les chapitres plus sombres de sa vie. Elle évoque notamment son premier mari, Ike, qui, s’il a construit sa carrière de chanteuse, l’a ensuite maltraitée et tyrannisée. Ce film représente un peu son héritage. Les moments les plus émouvants sont ceux où elle s’interroge sur le souvenir que l’on gardera d’elle. « Ce film répond à de nombreuses questions que l’on me pose sans cesse », explique la chanteuse. « Si vous voulez fermer la porte sur le passé et aller de l’avant, mieux vaut présenter votre passé à tous comme un livre ouvert. Si j’ai fait ce documentaire, c’est parce que je voulais cesser de devoir raconter ma vie tout le temps. Je ne veux plus la raconter, mais simplement la vivre. »

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.

Les articles :