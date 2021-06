Golf: Thomas Detry coupé dans son élan à Torrey Pines

Excellent départ de Thomas Detry, jeudi sur le parcours de Torrey Pines (San Diego) ! Le Bruxellois était cependant parmi les derniers à s’élancer sur le redoutable californien, jeudi. Et cette première journée de l’US Open qui avait déjà débuté en retard en raison du brouillard matinal, a dû être interrompue à la tombée de la nuit.

Encore 4 trous à jouer avant d’enchaîner le 2e tour !

A ce moment-là, Thomas Detry partageait la 11e place, à 3 coups des co-leaders, l’Américain Russel Hanley (qui en avait terminé) et le Sud-Africain Louis Oosthuizen qui, lui, avait encore deux trous à jouer dans ce 1er tour. De son côté, Detry a été stoppé au moment d’aborder le 15e trou, si bien qu’il devra d’abord achever son parcours ce vendredi (4 trous), et ensuite enchaîner avec le 2e tour.

Trois birdies et deux bogeys

Lors de ce premier tour, le nº1 belge avait aligné 3 birdies (aux trous 6, 7 et 8) avant d’encaisser deux bogeys au début du « back nine », sur les trous 11 et 13. Il n’empêche, il s’agit d’une excellente entrée en matière pour notre compatriote, qui se prépare donc à vivre une éprouvante journée, ce vendredi, à l’occasion de ce troisième Major de l’année.