Les huissiers de justice n'ont pas attendu d'enquête pour examiner leurs tarifs

L'annonce que l'Observatoire des prix va examiner le tarif des huissiers de justice, au même titre que celui des notaires, n'a pas surpris la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHB), réagit celle-ci vendredi, affirmant être déjà en train de travailler à une alternative avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

"Il est tout à fait clair que notre tarif légal, qui est toujours basé sur un arrêté royal de 1976, est dépassé. Sa réforme est donc notre priorité", précisent les huissiers.

Sur base d'une étude commandée au bureau de consultance PwC sur le coût actuel des actes et de l'intervention d'un huissier de justice dans la pratique quotidienne, la CNHB élabore une proposition "transparente et efficace" en matière de coûts, qui tient compte "des investissements numériques nécessaires, de l'élargissement de l'éventail des tâches, y compris de notre rôle fortement accru de médiation, et de la lourde charge fiscale pesant sur les actes (de 50 à 75 % en moyenne)". "Nous offrirons à l'Observatoire des prix notre entière coopération", assure l'organisation.

Le ministre fédéral de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) a annoncé mercredi dernier, en commission Économie de la Chambre, que l'Observatoire des prix allait enquêter sur le fonctionnement et les tarifs des huissiers de justice en Belgique. L'étude portera sur les marges réalisées par les huissiers, sur la réglementation en vigueur, qui n'a plus été révisée depuis plusieurs décennies, et sur le fait que l'huissier est rémunéré uniquement en cas de payement de la créance.

La CNHB indique par ailleurs qu'elle lancera bientôt une plateforme de communication nationale à disposition des huissiers de justice et des CPAS, qui pourront l'utiliser pour partager "de manière proactive et structurelle des informations sur les situations de surendettement problématiques".