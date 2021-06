Projet pilote d'Orange, qui va déployer une fibre optique ouverte à Bruxelles

Orange Belgique va investir dans la fibre optique à Bruxelles, annonce vendredi l'opérateur télécom. Le déploiement de ce projet pilote commencera à Evere et Ixelles, où 15.000 habitants et entreprises auront la possibilité de bénéficier d'un réseau de fibre optique "ouvert et durable" permettant des vitesses multi-gigabits. L'objectif est, qu'à l'avenir, d'autres opérateurs puissent y connecter leurs propres équipements.