L'aéroport de Charleroi installe une zone de vérification des documents de voyage

La nouvelle zone de contrôle des documents de voyage à l'aéroport de Charleroi sera opérationnelle dès ce lundi 21 juin, annonce vendredi Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Située à l'entrée des infrastructures aéroportuaires, elle a pour objectif de minimiser les temps de contrôle à l'enregistrement et à l'embarquement et d'éviter la congestion au sein du terminal, en particulier en ces temps de pandémie et de respect des mesures sanitaires. Cela signifie donc aussi que seuls les voyageurs seront désormais autorisés à l'intérieur de l'aéroport.