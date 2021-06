Les médias français en rajoutent une couche sur les Diables rouges: «Ils vont arriver en demi-finale contre nous, ils joueront bien mais ils perdront»

Durant la rencontre hier soir, Raymond Domenech avait réagi en direct sur son compte Twitter, critiquant les Diables avant de les encenser.

Après le match et la victoire de la Belgique contre le Danemark, L’Equipe du Soir est revenu sur la rencontre. Sur le plateau, Raymond Domenech s’est exprimé sur le match des Diables : « C’est une équipe qui est quand même solide ! Je me moque toujours d’eux en disant qu’ils vont arriver en demi-finale contre nous, ils joueront bien et ils perdront ! Mais qu’ils continuent à bien jouer », a-t-il déclaré en souriant. « On va garder un poil d’humilité », a ajouté le présentateur de l’émission.

De son côté, So Foot estime que la Belgique a des chances de remporter l’Euro, uniquement si Kevin De Bruyne est sur le terrain.

« L’enseignement de ce match, c’est qu’il y a une Belgique sans Kévin De Bruyne, qui n’a absolument aucune chance de faire quoique ce soit dans cet Euro. Et une Belgique avec Kévin De Bruyne, qui peut tout à fait prétendre au sacre final », peut-on lire sur la page Facebook du média français.