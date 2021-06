José Mourinho n’est pas tendre avec Eden Hazard: «A l’entraînement, il ne travaille pas beaucoup»

Eden Hazard a retrouvé la forme. Ses deux montées au jeu lors des premiers matches de l’Euro des Diables rouges en témoignent. Cette fois, plus question d’être négatif : le joueur du Real Madrid espère que ses blessures font partie de l’histoire ancienne.

En parlant de Hazard, il y a un de ses anciens entraîneurs qui a pris la parole à son sujet. Il s’agit de José Mourinho. Ce dernier avait déjà critiqué la mentalité et le manque de sérieux à l’entraînement du Brainois. Eh bien, il a recommencé dans l’émission TalkSPORT après la victoire des Belges au Danemark (1-2).

« Eden serait un joueur extraordinaire avec un entraînement parfait », explique le « Special One ». « Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il pourrait faire avec une attitude pro à l’entraînement. La vérité, c’est ce qu’on voit de lui. C’est un joueur très calme et concentré sur sa famille, ses enfants et ses proches. Il ne fait pas de folie, sa vie est calme, paisible. Mais lorsqu’il arrive sur le terrain tous les matins, il ne travaille pas beaucoup : en match, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail mais simplement un reflet de son talent. Qu’à cela ne tienne, Eden est de retour sur le devant de la scène en équipe nationale. Il entretient une excellente relation avec Roberto Martinez et ça se voit. Il débute sur le banc pour le moment et en sort pour tenter d’empocher des victoires collectives. Je pense d’ailleurs qu’il terminera l’Euro dans la peau d’un titulaire et retrouvera sa pleine capacité ».