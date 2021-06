Axel Witsel: «J’espère pouvoir jouer 90 minutes dès les huitièmes de finale»

Après avoir réussi son incroyable pari en montant au jeu lors de la victoire des Diables contre le Danemark, plus de 5 mois à peine après sa rupture du tendon d’Achille, Axel Witsel s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions des journalistes.

Questionné sur l’objectif qu’il s’est fixé en termes de durée, avant de rejouer un match entier, Witsel a affiché ses ambitions : « J’espère jouer 90 minutes en huitièmes de finale. Et j’aimerais déjà jouer plus au prochain match afin d’être le mieux préparé possible pour les huitièmes. Ce dont j’ai besoin c’est d’avoir plus de minutes et j’espère au moins disputer une heure du match contre la Finlande. »

Un peu plus de cinq mois après sa rupture du tendon d’Achille, le Diable rouge a expliqué ne pas avoir eu de grosses appréhensions en montant sur la pelouse. « Ma blessure est différente de celle de Kevin De Bruyne par exemple. Ce n’était pas sur un contact donc je n’ai pas d’appréhension par rapport au fait d’aller au duel. Pour moi c’était peut-être un peu plus compliqué de reprendre certaines courses et changements de direction, mais j’ai vraiment pu jouer libéré », a-t-il confié.

« J’avais hâte d’enfin retrouver le terrain. Ce n’était peut-être pas le match idéal pour cela, car ça aurait été plus facile de monter en menant au score, mais ça m’a permis de ne pas trop réfléchir. J’ai beaucoup galérer pendant 5 mois, même mentalement, il y a quelques semaines où c’était difficile. Mais j’étais bien entouré et au final on a fait le job. J’ai bien profité de ce premier match. »