Le MR recrute Nadia Geerts sur les questions de neutralité

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a confirmé cet après-midi un recrutement spectaculaire, pour celles et ceux qui suivent les questions relatives à la neutralité et le port des signes religieux. Il s’agit de Nadia Geerts. Agrégée en philosophie à l’ULB, l’essayiste et chroniqueuse s’est illustrée plusieurs fois dans ce débat par des positions en faveur de la neutralité dans les services publics.

La militante laïque va travailler à mi-temps comme conseillère et chargée de projet pour le centre Jean Gol, le centre d’études du MR, sur les questions relatives à la neutralité de l’État, aux libertés individuelles et à l’égalité. Elle aura également un rôle dans la réforme de l’État, a détaillé le président libéral.

« La seule manière de reconnaître la neutralité, c’est la laïcité » a déjà annoncé Nadia Geerts lors de la conférence de presse. « Quand on parle de la liberté, la liberté de porter le voile par exemple, qu’est ce que cela veut dire ? On a trop tendance à réduire la liberté au consentement. Cela m’amène aux dogmes religieux : être libre c’est s’émanciper. »

Ce recrutement intervient le lendemain de l’accord sur le voile à la Stib, où Défi a fait l’objet de critiques pour ses compromis sur la question. Le MR entend se positionner encore davantage pour une neutralité stricte.

Laïque et républicaine

Nadia Geerts (51 ans) a commencé sa carrière professionnelle comme professeure de morale – d’abord dans le cycle primaire, dans le réseau communal de Woluwe-Saint-Lambert, puis dans le secondaire, dans le réseau de la Ville de Bruxelles – avant d’être nommée, en 2009, maître-assistante en philosophie à la Haute école de Bruxelles – catégorie pédagogique Defré.

C’est là, en janvier 2021, après la publication d’un message intitulé « Je suis Samuel Paty » sur la page Facebook du conseil des étudiants de l’établissement, qu’elle fit l’objet d’une campagne de dénigrement et de menaces sur les réseaux sociaux, se voyant notamment taxée d’islamophobie et de racisme. Déclarant craindre pour sa vie, elle a porté plainte, avant de prendre la décision de prendre du recul vis-à-vis de l’enseignement.

Militante laïque et féministe, c’est cependant en tant qu’opposante à la monarchie que Nadia Geerts est entrée sur la scène médiatique il y a une vingatine d’années, en fondant, en 2000, le Cercle républicain, qu’elle présidera durant dix ans. Elle est ainsi l’autrice d’un ouvrage qui, en 2003, fit grincer quelques dents, Baudouin sans auréole, publié aux défuntes éditions Labor, dans la collection « Espace de Libertés », du CAL (Centre d’action laïque).

Quelques années plus tard, fin 2007, elle a créé, avec Chemsi Cheref-Khan et Pierre Efratas, le Rappel (Réseau d’actions pour la promotion d’un État laïque), un groupe de réflexion et d’action autour d’un manifeste revendiquant l’inscription du principe de laïcité dans la Constitution belge et dans les dispositifs légaux des entités fédérées.

C’est dans ce contexte qu’elle fut amenée à s’intéresser à la problématique du port du voile dans le cadre de la laïcité. Elle a publié deux livres sur le sujet : L’École à l’épreuve du voile (Labor, 2006) et Fichu voile ! (Luc Pire, 2010).