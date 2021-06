L’effondrement d’une construction à Anvers fait plusieurs victimes

Une nouvelle construction s’est partiellement effondrée vendredi dans le quartier Nieuw Zuid, au sud d’Anvers. Les pompiers faisaient état de plusieurs victimes. Selon eux, une douzaine de personnes ont déjà été sorties des décombres, rapporte Het Laatste Nieuws. Les victimes tirées d’affaire étaient en contact avec d’autres personnes encore coincées sous les décombres.

L’échafaudage de l’édifice en construction s’est écroulé, entraînant l’effondrement d’une partie du bâtiment, situé Jos Smolderenstraat. Le plan médical d’intervention a été enclenché. Les pompiers demandent d’éviter les environs.

Dans un tweet, les pompiers de la zone d’Anvers annoncent avoir fermé la circulation autour du bâtiment et demandent à la population d’éviter la zone autant que possible. Ils décrivent la situation comme «très instable», ce qui rend les fouilles très compliquées. Des orages sont en outre attendus en fin de journée. La Protection civile est sur place avec une équipe de chiens pisteurs et un drone.

La cause de l’accident n’est pas encore connue.

