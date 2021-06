Bonne nouvelle pour Anderlecht: Majeed Ashimeru est transféré définitivement chez les Mauves

Arrivé en janvier, Ashimeru a disputé onze rencontres de championnat (un but) et une de coupe (un but) avec le Sporting.

«Pendant sa période de location, Majeed a pleinement convaincu notre staff technique de ses qualités», a écrit le RSCA dans un communiqué. «Le joueur s’est en outre directement senti comme un poisson dans l’eau au Sporting et à Bruxelles. Le RSC Anderlecht transfère donc définitivement le Ghanéen de 23 ans.»

«Malgré une intégration difficile due au Covid et à une blessure, Majeed a démontré dans ses meilleurs moments ce qu’il est en mesure de nous apporter», a souligné le directeur sportif Peter Verbeke. «Il dispose d’une excellente vista et d’un très bon ’passing’, couplés à une belle vitesse et à une capacité d’infiltration, toutes des qualités intéressantes pour amener un truc supplémentaire à notre milieu de terrain dans les saisons à venir.»