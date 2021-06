Euro de basket féminin : la Belgique se relève et remporte son 2e match en phase de poule (vidéo)

Les Belgian Cats ont dominé la Slovénie 92-57 (mi-temps 55-29) dans leur 2e match de la phase de poule, vendredi après-midi à Strasbourg, en France.

Battue par la Bosnie-Herzégovine 70-55, jeudi en ouverture du groupe C, la Belgique a donc bien réagi. Au classement, les Belges occupent la 2e place avec 3 points derrière la Bosnie (4) qui a dominé plus tôt dans la journée la Turquie 64-54. La Slovénie est 3e (3 pts) et la Turquie 4e (2).

La Turquie ce dimanche

Dimanche (15h00), les Cats joueront leur 3e et dernier match face à la Turquie.

Le premier du groupe est directement qualifié pour les quarts de finale. Les 2e et 3e disputent un barrage, respectivement, contre le 3e et 2e du groupe D (France, République tchèque, Russie et Croatie) pour rejoindre le top 8.