Inauguration à Leuze-en-Hainaut de la plus grande station de distribution de CNG du pays

Enora et ses partenaires, les transports Fockedey et l'entreprise Iveco, ont inauguré vendredi la plus grande station de distribution de CNG de Belgique dans le parc d'activités économiques de Leuze-Europe. Cette station-service CNG est capable de ravitailler 10 poids lourds à l'heure grâce à la technologie NGV2.

Par Belga