Championnats de Belgique de cyclisme : Dries De Bondt veut garder son maillot tricolore

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) porte le maillot de champion de Belgique sur les épaules depuis huit mois et compte le garder un an de plus après la course à Waregem dimanche. Tom Steels est le dernier à y être parvenu, en 1997 et 1998. De Bondt indique qu’il est prêt pour la course au titre après avoir participé au Giro et au Baloise Belgium Tour.

«Je vais à l’hippodrome de Waregem sans aucun stress», a-t-il expliqué vendredi. «Je suis très calme avant le championnat de Belgique.»

Longue liste de prétendants

La liste des prétendants au titre est longue cette année, a-t-il reconnu. «Je pourrais citer Wout van Aert mais il a eu des problèmes récemment après son appendicite. Il semble être assez en forme pour aller sur le Tour, donc il ne faut certainement pas l’oublier. Remco Evenepoel est fort également, surtout après ce qu’il a montré lors de la première étape du Baloise Belgium Tour. Le parcours était assez comparable à celui du championnat de Belgique.»

Dries De Bondt aimerait donc prolonger son titre ce dimanche. «Je pense que j’ai été un digne champion», a-t-il ajouté. «Je veux redevenir champion de Belgique.»