Elia publie un livre blanc pour un système électrique durable, centré sur le consommateur

Elia publie vendredi un livre blanc où le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique se penche sur la manière de transformer le marché électrique pour le rendre plus durable et centré sur le consommateur.

Face à la crise climatique, la neutralité carbone est érigée comme idéal à atteindre. Pour y parvenir, "l'intégration des sources d'énergie renouvelable intermittentes et l'électrification de la société seront cruciales", estime Elia dans un communiqué. Cela pose de nouveaux défis au système électrique, car la production et la consommation doivent ainsi être équilibrées en permanence.

Il faudrait que le consommateur puisse charger ses engins électriques, comme une voiture, au moment où le volume d'énergie renouvelable sur le réseau est important, souligne le gestionnaire belge. "Dans ce sens, les consommateurs pourraient participer à maintenir l'équilibre du réseau." Cette participation est cependant encore loin d'être atteinte. Difficile par exemple de revendre sa production photovoltaïque excédentaire lorsqu'on part en vacances ou de charger son véhicule électrique chez un ami tout en recevant la facture de son propre fournisseur, illustre Elia.

Pour répondre à ces défis, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité publie un livre blanc, dont l'objectif est de permettre aux fournisseurs d'offrir de meilleurs services à leurs clients. Ces derniers y gagneraient aussi, avec un contrôle accru sur l'énergie qu'ils utilisent et son prix. "Si un marché centré sur le consommateur est mis en place, les consommateurs finaux pourront décider d'où provient l'électricité qu'ils achètent, choisir entre divers services énergétiques pour différents appareils domestiques, charger leur véhicule électrique où ils le souhaitent tout en étant facturés pour le service, et revendre tout excédent d'énergie produit par leurs panneaux solaires", liste Elia.

Cette dernière propose deux changements au marché actuel. Tout d'abord, un hub "Exchange of Energy Blocks" permettrait aux consommateurs d'échanger de l'énergie avec d'autres acteurs de marché sur une base quart-horaire. Ensuite, le prix de référence devrait être partagé en temps réel avec les clients, ce qui leur permettra d'utiliser l'électricité lorsqu'elle est la moins chère et au moment le plus favorable pour le système.

Elia va également organiser du 13 au 15 octobre prochains un "hackathon", soit un marathon de programmation, axé sur le développement et le test de services énergétiques axés sur le consommateur, et qui seraient possibles si les deux propositions d'Elia dans son livre blanc sont implémentées.