Une saison historique pour les 500 ans du siège du château fort de Logne

À l'occasion des 500 ans du siège du château fort de Logne, le grand public pourra profiter de plusieurs excursions cet été au domaine de Palogne (Ferrières), en province de Liège, a annoncé vendredi Laurent Weytjens, directeur du domaine de Palogne.

Situé aux portes de l'Ardenne belge, le site propose des activités individuelles ou en groupe gravitant autour de l'Histoire, la nature et les sports. À l'entrée du domaine, le musée du château fort de Logne présente le résultat des fouilles effectuées dans le puits du château fort, ainsi qu'une collection d'objets mérovingiens qualifiée d'unique en son genre. Les plus sportifs pourront pratiquer le VTT, descendre l'Ourthe en kayak ou s'essayer, plus modestement, au mini-golf. Les visiteurs pourront également opter pour des balades dans le cadre verdoyant du domaine ou encore participer à une chasse au trésor dans les vestiges du château fort.

Dès le 3 juillet, une exposition sur le thème du siège de Logne et du Moyen-Âge plongera les curieux dans l'univers de la bande dessinée. Le départ d'une chasse au trésor sera aussi donné le même jour pour découvrir de manière ludique les ruines de l'ancienne forteresse au travers de jeux illustrés.

Le 17 juillet sera la journée-événement des 500 ans. Un spectacle inédit de marionnettes sur le thème de la légende de la Gatte d'or sera présenté à la ferme de la Bouverie. Une balade familiale, une marche aux flambeaux et des jongleurs, cracheurs de feu et cochons à la broche sont également au programme. Ce sera aussi le jour d'ouverture au public de la salle animée du musée du château fort de Logne.

Le spectacle de marionnettes du Théâtre de la Gatte d'or sera présenté jusqu'au 29 août, tandis que les passionnés d'Histoire devraient apprécier le cycle de conférences autour de l'année 1521, qui débutera le 26 août.

À l'occasion du 500e anniversaire de la destruction du château, la passerelle du puits, actuellement en cours de restauration, sera accessible au public.