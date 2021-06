Euro de basket féminin: pour Julie Allemand, les Belgian Cats ont joué à nouveau avec du coeur et de la passion

Après le départ raté de la veille contre la Bosnie-Herzégovine, l’espoir d’une première place renaît pour les Belgian Cats grâce à leur victoire contre la Slovénie (92-57).

Pour la meneuse liégeoise Julie Allemand, les Belges ont joué avec «de l’envie et du coeur. Et on a vu en fait que ce n’était pas si compliqué en fait. On a pu dérouler derrière. Le coach n’a même pas trop parlé de tactique avant le match. On connaissait les joueuses, mais il a dit que cela dépendait de nous. De la manière dont nous voulions réagir par rapport à la défaite de la veille. Si on avait envie de jouer avec la passion et de montrer le vrai visage des Belgian Cats».

« La gifle contre la Bosnie doit nous servir de leçon »

L’écart de 35 points forgé contre les Slovènes permet de songer à nouveau à la première place du groupe, mais Julie Allemand ne voulait pas verser dans l’euphorie. «On a bien réagi, on a vu de belles choses, mais il ne faut pas penser que tout va se dérouler comme ça, maintenant qu’on a gagné une fois. La gifle reçue contre la Bosnie doit nous servir de leçon. Il fallait aussi creuser l’écart et ne pas se contenter d’une simple victoire contre la Slovénie qui était un peu à notre place d’hier. D’habitude, elles réagissent, mais là c’était compliqué pour elles. On a en profité. Et cela a permis de faire tourner beaucoup. Tout le monde a pu se sentir sur le terrain. On a un jour off demain (samedi) et cela va faire du bien, physiquement parce qu’il fait très chaud, et mentalement pour bien préparer la Turquie.»

Un billet pour les quarts dès dimanche ?

Dimanche en effet la dernière journée de la phase de poule voit la Slovénie jouer contre la Bosnie-Herzégovine et un succès slovène conjugué à une victoire contre la Turquie offrirait un billet direct aux Belgian Cats pour les quarts de finale.