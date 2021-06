Effondrement d’un bâtiment à Anvers: un deuxième corps retrouvé

Un échafaudage et une partie d’une école en construction se sont effondrés vendredi après-midi dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers. Deux morts sont à déplorer. Quatre personnes sont toujours portées disparues.

Peu après 06h00 samedi matin, un deuxième corps sans vie a été extrait des décombres du bâtiment scolaire en construction qui s’est écroulé vendredi à Anvers, indiquent les pompiers.

Quelques heures plus tôt, la dépouille d’un homme localisée vendredi avait pu être sortie des gravats. A l’heure actuelle quatre personnes sont toujours portées disparues. Il est possible qu’elles soient encore coincées sous l’amas de briques et de ferraille.

Un échafaudage et une partie d’une école en construction se sont effondrés vendredi après-midi dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers. Neuf personnes ont pu être délivrées des décombres. Quatre d’entre elles sont dans un état jugé «très grave», quatre autres dans un état grave et une dernière a été légèrement blessée.