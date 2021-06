Golf: Thomas Detry rate le cut à l’US Open

Le troisième Major de Thomas Detry s’est achevé prématurément, dans la nuit de vendredi à samedi. Le Bruxellois a raté le cut d’un coup à l’issue du deuxième tour de l’US Open disputé cette année sur le redoutable parcours de Torrey Pines (San Diego). Une issue d’autant plus malheureuse qu’il avait parfaitement maîtrisé son premier tour, pourtant entamé avec beaucoup de retard en raison du brouillard matinal qui avait enveloppé le South Course du parcours californien. Pointé à la 11e place provisoire (un coup sous le par) après les 14 premiers trous, il avait ensuite été coupé dans son élan, rattrapé par l’obscurité et dès lors prié de rentrer pour prendre quelques heures de repos à peine avant de se lever aux aurores pour achever ce premier tour, et l’enchaîner avec le deuxième !

Fatigue ?

Après avoir fini au par, Thomas Detry a ensuite entrepris au trou nº10 son deuxième parcours, vendredi en fin de matinée. La fatigue nerveuse et physique s’est-elle alors fait sentir ? Toujours est-il qu’après avoir inscrit un birdie dès son deuxième trou (le nº11), il a enchaîné quatre bogeys et même un double (au nº16) sur les neuf trous suivants. Deux birdies et autant de bogeys sont encore venus grever une carte figée à 76 (5 au-dessus du par). Et en fin de journée, le verdict est tombé sous la forme d’un cut fixé à +4, alors que le nº1 belge était à +5.

Au terme de ces deux premiers tours, la tête du tournoi était partagée par l’Anglais Richard Bland et l’Américain Russel Hanley, tous deux à -5.