Relance: pour l’Open VLD, il faut arrêter les mesures de soutien le plus vite possible

Pour la secrétaire d’État au budget, Eva De Bleeker (Open VLD), « Il faut arrêter les mesures de soutien le plus vite possible », explique-t-elle dans une interview donnée à La Libre Belgique. Pour elle, « plus vite on réduit le déficit, mieux c’est ».

Dans un entretien au journal l’Echo, son président de parti Egbert Lachaert abonde dans le même sens : « Je comprends qu’on veuille dépenser, mais le budget est loin d’être en équilibre. Promettre des choses qui coûtent beaucoup d’argent alors que le budget est déjà gravement déficitaire, ce n’est pas correct. Les réformes structurelles auront un impact positif sur les recettes de l’État, mais dépenser sans dire comment on va compenser, on ne peut plus le faire comme on l’a fait durant la crise covid. »