Voyages: la Belgique et la France passent à l’orange, qu’est-ce que cela implique? (carte)

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la carte des zones colorées des pays européens. Plusieurs pays ont changé de couleur et sont passés à l’orange ou au vert. C’est notamment le cas de la Belgique et de la France qui sont désormais orange. Outre notre pays et la France, la Catalogne et la Castille en Espagne repassent à l’orange, une partie de l’Italie passe au vert, la Grèce est désormais colorée d’orange et de vert tandis que toute la Pologne passe au vert.

Les couleurs de cette carte sont importantes puisqu’elles déterminent les conditions de voyage de la plupart des pays. La Belgique se base donc aussi sur cela pour donner ses propres consignes.

ECDC.

Les conditions de voyage par zone de couleur

Pour les pays en zone verte et orange, la quarantaine et les tests ne sont plus obligatoires au retour. Pour s’y rendre, vous devez suivre les règles en vigueur sur place. Si vous revenez d’une zone rouge, vous devrez observer une quarantaine. A partir du 1er juillet, vous ne serez plus obligé d’en faire une si vous disposez du pass numérique européen prouvant que vous avez été vacciné depuis minimum deux semaines, que vous avez réalisé un test PCR négatif dans les 72 heures ou que vous êtes en possession d’un certificat de rétablissement.

Enfin, pour les pays dits « à haut risque » ou dans lesquels il y a un variant préoccupant, une quarantaine est obligatoire pendant 10 jours. Vous devrez également réaliser un test PCR les premier et septième jours de la quarantaine. Et ce, que vous soyez vacciné ou non.