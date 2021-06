Annulation de Tomorrowland: Bart Somers va rencontrer les bourgmestres concernés

Bart Somers (Open Vld), s'entretiendra lundi avec les bourgmestres de Boom et Rumst au sujet de leur décision de ne pas organiser le festival Tomorrowland.

Le ministre flamand de l'Intérieur, Bart Somers (Open Vld), s'entretiendra lundi avec les bourgmestres de Boom et Rumst au sujet de leur décision de ne pas organiser le festival Tomorrowland cette année. Somers l'a confirmé samedi matin sur Radio 1.

Les bourgmestres Jeroen Baert (Boom, N-VA) et Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) avaient refusé la demande d’autorisation pour Tomorrowland reporté fin août et début septembre. Les bourgmestres ont notamment déclaré que l’arrêté ministériel relatif aux événements réunissant jusqu'à 75 000 personnes n'avait pas encore été adopté et que la police n'était pas disposée à assumer le travail supplémentaire qu'implique la vérification des Covid Safe Tickets. Mais c'est essentiellement le contexte épidémiologique qui les inquiète.

« J'ai beaucoup de compréhension pour ces bourgmestres. C'est aussi un défi terriblement difficile à relever. Ce sont également eux qui, en fin de compte, doivent décider. Je pense que nous devons respecter l'autonomie de ces bourgmestres. Ils ont beaucoup de préoccupations et je pense que le défi devrait être de savoir comment y répondre », a déclaré M. Somers.