Kevin De Bruyne: «Tout doit se passer parfaitement pour remporter l’Euro»

À deux jours du troisième et dernier match de groupe des Diables contre la Finlande, Kevin De Bruyne a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse à Tubize.

J-2 avant le dernier match de groupe des Diables rouges à l’Euro, contre la Finlande à Saint-Pétersbourg. Après sa montée au jeu impressionnante qui a permis à la Belgique de renverser la situation pour s’imposer contre le Danemark, Kevin De Bruyne s’est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.

Interrogé sur ses ambitions dans le tournoi, Kevin De Bruyne a été clair. « Nous espérons aller le plus loin possible. Bien sûr, on veut être champion, mais un tournoi dépend de certains détails. Tout doit être parfait pour remporter l’Euro », a déclaré le Diable rouge.