Cynthia Bolingo obtient sa qualification olympique sur 200 m où Nafi Thiam se rassure

Cynthia Bolingo a confirmé sa forme olympique samedi lors du Meeting international européen EAP d’athlétisme de Nivelles, sur sa piste du parc de la Dodaine qui est celle de son club le CABW. Elle a battu ses records personnels des 100 et 200 mètres. Sur cette dernière distance, elle est même passée sous la limite de la qualification olympique directe (22.79). Nafi Thiam s’est approché de son record personnel sur cette même distance en 24.48 secondes et a démontré elle aussi qu’elle était dans une belle dynamique.

Dans le 100 mètres, Bolingo a amélioré très nettement son record personnel qui remontait à 2014 (11.57). Elle a couru en 11.28 et s’est placée derrière la seule Kim Gevaert (11.04) dans la hiérarchie nationale de tous les temps.

Bolingo a poursuivi sur sa lancée et dominé le 200m. Elle est descendue pour la première fois sous la barre des 23 secondes. Le chronomètre s’est arrêté à 22.79, un centième sous la limite pour la qualification directe pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui était fixée à 22.80. Son ancien record personnel était de 23.07 (réussis le 29 mai à Oordegem). Elle devient la 3e performeuse belge derrière Kim Gevaert (22.20) et Hanna Marien (22.68).

Bolingo s’était déjà qualifiée sur 400 mètres le 1er juin à Montreuil grâce à son superbe record de Belgique (50.75)

Nafi Thiam, qui disputait sa première compétition en Belgique de l’année a confirmé ses progrès en course. Avec son chrono de 24.48, la championne olympique de l’heptathlon s’est approchée à 11/100e de son record personnel qui se situe à 24.37 depuis le meeting de Gaurain-Ramecroix le 18 mai 2019.

« Je savais que j’avais moins de 23 secondes dans les jambes », a déclaré Bolingo après la course. « En fait, je n’avais pas fait de progression pertinente sur 100 et 200 mètres depuis 2015, et cela a commencé à me frustrer. Même si je me concentre sur le 400 mètres ces jours-ci, c’est toujours agréable d’améliorer mes records sur les distances plus courtes aussi. Et la limite olympique sur le 200 mètres ? Je dois admettre que je l’avais espérée. Un doublé à Tokyo me semble impossible et mes chances sont encore meilleures sur 400m, mais c’est une belle reconnaissance personnelle. »

Bolingo disputera le 200 m mètres lors des championnats de Belgique le week-end prochain au stade Roi Baudouin.