Euro 2020: Thorgan Hazard forfait pour le match contre la Finlande

Hazard s’est blessé au genou et ne jouera pas le match contre la Finlande.

Thorgan Hazard ne fera pas le voyage vers Saint-Pétersbourg, où les Diables Rouges affronteront lundi la Finlande dans leur troisième rencontre du groupe B de l’Euro de football. L’Union belge l’a annoncé dimanche sur Twitter.

Hazard ne s’était pas entraîné avec le groupe samedi. La veille, le sélectionneur Roberto Martinez avait indiqué qu’il avait « reçu un petit coup sur le genou », mais qu’il ne s’agissait de « rien d’inquiétant ».

Après leur victoire 1-2 sur le Danemark, avec un but justement de Thorgan Hazard, les Diables Rouges sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Le match contre la Finlande servira à déterminer à quelle position ils terminent la phase de groupes. Actuellement, les troupes de Roberto Martinez trônent en tête du groupe B avec 6 points, trois de plus que la Finlande et la Russie. Le Danemark ferme la marche avec 0 point.

Roberto Martinez doit se passer également Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors de la victoire contre la Russie (3-0) il y a une semaine.