Toits arrachés, voitures détruites... : les dégâts des orages (photos et vidéos)

Samedi soir, la ville de Beauraing a été particulièrement touchée par les violentes intempéries. Les autorités communales de la ville dressaient dimanche matin un inventaire des dégâts, en compagnie des policiers, des pompiers et des assureurs, quelques heures après le passage d’une mini-tornade sur l’entité, indique dimanche matin le bourgmestre Marc Lejeune.

«Nous passons auprès de chaque personne touchée et on voit comment on peut les aider et quels sont leurs besoins. Nous avons dressé un premier bilan des dégâts pendant la nuit mais on ne pensait pas qu’il y en avait autant», s’étonne-t-il.

De nombreuses maisons sont inhabitables car les toitures se sont envolées et des fenêtres ont parfois explosé. «On a aussi des poteaux par terre, les tôles du hall sportif de l’école des Soeurs qui ont disparu, des abris de jardins qui se sont encastrés dans des toitures, des arbres sur les routes, etc. C’est une situation apocalyptique», commente le bourgmestre, ajoutant qu’il va falloir trouver une solution pour de nombreuses familles.

Une quinzaine de personnes ont été légèrement blessées. La plupart d’entre elles se trouvaient sur la terrasse d’un café quand la toiture s’est envolée. «Ils ont vu les tuiles tomber et ont heureusement pu quitter la tonnelle sous laquelle ils se trouvaient. C’est un petit miracle qu’il n’y a pas plus de blessé», conclut Marc Lejeune.

Du côté de la ville de Namur, une habitation de Saint-Servais, a été touchée par la foudre samedi soir, indiquent les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée). La toiture de la maison, située chemin de Saint-Marc, a été percée et un début d’incendie s’est déclaré. Cependant, les pompiers ont pu intervenir rapidement et limiter les dégâts.

La capitale wallonne et ses alentours ont été touchés par d’importants orages aux alentours de 23h00 samedi, pendant environ 30 minutes. La zone de secours NAGE a reçu une vingtaine d’appels. Ceux-ci concernaient principalement des routes et caves inondées.

D’autres régions de Wallonie ont également été impactées. On parle de plusieurs dizaines d’interventions en Wallonie picarde notamment dans les localités de Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et de Lessines. Cependant, aucun blessé n’est à déplorer. Les dégâts matériels sont quant à eux assez importants.

Une centaine d’intervention dans la province du Luxembourg

Les pompiers de la province de Luxembourg sont intervenus à une centaine de reprises en raison des intempéries qui se sont abattues durant la nuit de samedi à dimanche, indique la zone de secours Luxembourg dimanche matin.

Les intempéries ont frappé l’ensemble de la province, occasionnant des chutes d’arbres, de branches, de câbles, mais aussi quelques inondations de caves. Les pompiers sont notamment intervenus à Bras, dans la commune de Libramont, où la toiture d’une maison avait été arrachée.

La zone de secours a enregistré une centaine de sorties, le pic d’intensité s’étirant de 21h30 à 1h00. Des interventions étaient toujours en cours dans la matinée.