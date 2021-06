Affaire Jürgen Conings: le bourgmestre de Maasmechelen soulagé

Le bourgmestre de Maasmechelen, Raf Terwingen (CD&V), est satisfait que Jürgen Conings ait été retrouvé mort. Dans le parc national de la Haute Campine, qui se trouve en partie dans sa municipalité, la recherche du fugitif armé se poursuivait depuis des semaines.

« C’est bien qu'il y ait maintenant une certitude dans toute cette histoire et que tous les efforts que nous avons déployés pour le retrouver puissent cesser », a déclaré M. Terwingen. Selon le bourgmestre, la plupart des habitants se sont sentis à l'aise dès les premières recherches. « Il y avait peu de peur », a déclaré le bourgmestre.

Dimanche, le corps a été retrouvé dans le Dilserbos. Le bourgmestre de Maaseik, Johan Tollenaere, y avait observé une odeur corporelle âcre plus tôt dans la journée.

Pour Terwingen, le fait que Conings ait finalement été découvert de cette manière n'est pas nécessairement une raison pour critiquer la police et l'armée. « Nous devrons examiner comment et où exactement le corps a été retrouvé. Le personnel militaire connaît évidemment un certain nombre de techniques de camouflage », a déclaré Terwingen. « Son corps a été retrouvé sur base d'une certaine odeur et les températures chaudes de ces derniers jours peuvent y être pour quelque chose ».