Un phénomène de tornade semble se confirmer à Beauraing (photos)

Le phénomène de tornade, qui a provoqué d’importants dégâts à nonante-deux habitations samedi soir à Beauraing, semble se confirmer d’après une enquête préliminaire du bureau du temps de l’IRM, indique le météorologue David Dehenauw sur son compte Twitter.

«Nous nous sommes basés sur des images radar, des modèles de prévisions, des photos prises sur place et des images. Toutefois, on n’exclut pas la présence de rafales descendantes dans les environs de Beauraing. L’enquête se poursuivra les prochains jours sur la détermination de l’intensité des rafales, qui prendra davantage de temps», termine David Dehenauw.

Nonante-deux habitations touchées

Un inventaire des dégâts a été réalisé par les autorités communales de Beauraing et les services de secours quelques heures après le passage d’une tornade. Nonante-deux maisons ont été victimes de dégâts importants, indique la Ville. Il s’agit de dégâts aux toitures, aux pignons, aux vitrages, etc. A ce stade, une dizaine d’habitations sont inhabitables. Six personnes ont été relogées temporairement et d’autres demandes de relogement sont actuellement gérées. Une quinzaine de voitures sont, par ailleurs, ensevelies au Castel St-Pierre.

«De nombreux arbres et pylônes électriques sont tombés, provoquant des problèmes de circulation. Le gestionnaire de réseau électrique Ores est en cours d’installation de poteaux provisoires afin de rétablir l’alimentation électrique. La SWDE, gestionnaire du réseau d’alimentation d’eau, assure le remplissage des réservoirs permettant d’alimenter les habitations concernées. L’Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Beauraing prend contact directement avec les familles des élèves pour évoquer l’organisation de la journée scolaire de lundi», détaille la Ville.

Dix-sept blessés légers, dont treize qui se trouvaient sur la terrasse d’un café lors du passage de la tornade, ont été blessées. «Il n’y a pas d’évolution négative.»

La Ville demande à la population ne pas se diriger vers les lieux concernés afin de ne pas encombrer les voies de circulation et perturber l’intervention des services de secours. Elle invite également les citoyens à ne pas encombrer les lignes téléphoniques d’Ores, de la SWDE et des services de secours pour la pose de bâche sur les toitures concernées. «Ils sont dans l’impossibilité d’assurer cette tâche au vu du nombre et de l’étendue des dégâts.»

