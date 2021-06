« Il n’y a plus de menace imminente», a indiqué l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM).

L’OCAM suit de près les développements autour de Jürgen Conings, a fait savoir un porte-parole dimanche. «Sur base des nouvelles informations disponibles dans l’enquête, il n’y a plus de menace imminente.» Ces dernières semaines, l’OCAM avait placé le niveau de menace à quatre, soit le plus élevé, pour la traque du militaire armé. Le niveau 4 ou «très grave» signifie que la menace est «sérieuse et imminente».

Le quadragénaire était en effet répertorié comme «extrémiste potentiellement violent» par l’Ocam. Le fugitif avait menacé de s’en prendre aux structures de l’État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.

L’Ocam effectue différents types d’analyses de la menace. Les analyses ponctuelles, comme celle-ci, concernent des événements ou personnes spécifiques.

En parallèle, l’organe avait aussi évalué la menace générale qui pèse sur le pays et celle-ci était par contre restée inchangée, à un niveau 2 ou moyen.

Concernant l’ajustement des mesures ciblées, comme la protection du virologue Marc Van Ranst et de sa famille, l’OCAM se réfère au Centre de crise national. Marc Van Ranst pourra probablement bientôt quitter sa «cachette».

Le corps de Jürgen Conings a été retrouvé près du bois de Dilsen à Dilsen-Stokkem.