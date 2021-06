Elections régionales: les Républicains en tête en France, devant le RN et la gauche (direct)

Le parti Les Républicains arrive en tête au premier tour des élections régionales de ce dimanche sur l’ensemble du territoire, devançant le Rassemblement national (RN), la gauche et LREM, selon différentes estimations.

La droite obtiendrait entre 27,2 et 29,3 %, les listes conduites par le PS entre 16,5 et 17,6 %, le RN entre 19,1 % et 19,3 % et LREM autour de 10-11 %, selon Elabe pour BFM/RMC et Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.