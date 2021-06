«Espoirs douchés»: la presse française revient sur la contre-performance du RN

Marine Le Pen et le Rassemblement national n’ont pas brillé lors du premier tour des élections régionales. - AFP.

Les espoirs du Rassemblement national ont été déçus. Annoncé en tête dans plusieurs régions par les sondages, le parti d’extrême droite a enregistré des résultats bien moins bons qu’escompté.

« La droite desserre la tenaille Macron-Le Pen », écrit Le Figaro. « Boudées par les électeurs, les urnes ont malgré tout parlé. Au terme d’un scrutin régional et départemental marqué par une abstention record, la photographie du paysage électoral se précise. La majorité présidentielle trébuche, la droite résiste, le Rassemblement national tousse, la gauche vacille, les écologistes s’installent. Pour Emmanuel Macron, c’est un revers », résume le quotidien de la droite française.

« Régionales 2021 : des urnes vides et des revenants, titre de son côté Libération. Seul un électeur sur trois s’est déplacé ce dimanche pour le premier tour d’un scrutin qui aura finalement douché les espoirs du RN et donné une large prime aux sortants, confortant les partis de gauche et de droite traditionnels », analyse le quotidien de gauche.

Le Monde et Le Parisien parlent de « contre-performance » pour le RN. Ouest-France, met quant à lui l’accent sur les mauvais résultats des candidats soutenus par Emmanuel Macron. « Pour les ministres de la majorité, c’est la désillusion », écrit le quotidien régional.