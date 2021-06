Energie.be, nouveau fournisseur d'énergie sur le marché belge

Un nouveau fournisseur d'énergie est désormais actif en Belgique: Energie.be. La start-up lancera d'abord ses activités en Flandre. Elle s'adresse aux clients qui ne s'y retrouvent plus dans l'enchevêtrement actuel du marché de l'électricité et du gaz. Derrière elle, on retrouve d'anciens employés et le capital de Luminus, le numéro deux du marché belge.