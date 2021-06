Un navire de croisière quitte les États-Unis, une première depuis le début de la pandémie

Pour la première fois en quinze mois, un navire de croisière transportant des passagers a de nouveau pris la mer depuis un port américain. Le Freedom of the Seas, affrété par Royal Caribbean Cruises, a en effet quitté le port de Miami dimanche pour une croisière de plusieurs jours. Le voyage servira également de test afin de vérifier si les vaccinations et les mesures corona permettent de reprendre la mer en toute sécurité.