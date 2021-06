Septième augmentation consécutive du prix du diesel

Le prix maximum du diesel augmentera une nouvelle fois mardi. Ceux qui font le plein de B7 devront ainsi débourser un maximum de 1,5730 euro par litre (+1,3 centime), annonce lundi le Service public fédéral Économie.

Cette augmentation est due au fait que les produits pétroliers et/ou leurs biocomposants deviennent plus chers sur les marchés internationaux.

Le prix du diesel est en hausse depuis près de trois mois. Ce mardi marque la septième augmentation consécutive en la matière. Ce nouveau prix est le plus élevé en environ un an et demi.